رويترز: ضحايا بتفجير سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

أفادت وكالة "رويترز"، الأحد، بسقوط ضحايا بتفجير سيارة مفخخة شمال شرق سوريا. ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "سيارة مفخخة انفجرت في بلدة تل أبيض السورية قرب الحدود التركية". وأضافت أن "هناك أنباء عن وقوع ضحايا في التفجير".

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