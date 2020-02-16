الإمارات تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.
وقالة وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم ( COVID19 ) وتعود لمواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة".
وأضافت أنه "تم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية".
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