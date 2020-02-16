مهند عبد الرحيم يخطف فوزا قاتلا للنوارس امام الأنيق في ديربي بغداد

رياضة 2020-02-16 | 16:24 المصدر: 2,577 مشاهدة Advertisements قاد مهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم، فريقه لتحقيق فوز مثير على الطلبة 1-0 في الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. ونجح عبد الرحيم في قيادة النوارس للفوز الاول بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90. وبهذا الفوز اصبح رصيد النوارس ثلاث نقاط، بالتساوي مع النجف ونفط الوسط. وفاز النجف على الصناعات الكهربائية 3-0 فيما تغلب نفط الوسط على امانة بغداد 1-0.

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