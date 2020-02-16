اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف مقر الحشد والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف الخفاجي، أن "الجهات الإرهابية تسعى لخلق حالة من الإرباك والفوضى باستهداف مقر الحشد الشعبي والبعثات الدبلوماسية في العراق".
وأشار الى أن "القيادات العسكرية تخطط بهدوء وتعمل بالتعاون مع القيادات السياسية في البلد من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يحاولون إرباك الوضع وخلط الأوراق".
وأوضح الخفاجي أن "هناك خططاً لمنع محاولات العصابات الإرهابية باستهداف مناطق حيوية من خلال عمليات القوات المسلحة، فيما تكمن النقطة الثانية في تكثيف الجهد الاستخباري والأمني علاوة على التعاون مع دول الجوار لمعرفة شبكة الإرهاب ومن يمولها ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه العصابات"، مشدداً على "أهمية دور المواطن في استقرار البلد".
وكانت خلية الإعلام الأمني،في وقت سابق من اليوم الأحد، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا في العاصمة بغداد، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة: الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف الحشد والبعثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.