العمليات المشتركة: الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف الحشد والبعثات

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت عمليات التحقيق وجمع المعلومات والتدقيق الأمني بشأن استهداف مقر الحشد الشعبي والمنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا، مؤكداً أن "الجهات الأمنية لديها تصور كامل عما يجري وما هو الغرض من الاستهداف".وأضاف الخفاجي، أن "الجهات الإرهابية تسعى لخلق حالة من الإرباك والفوضى باستهداف مقر الحشد الشعبي والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وأشار الى أن "القيادات العسكرية تخطط بهدوء وتعمل بالتعاون مع القيادات السياسية في البلد من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يحاولون إرباك الوضع وخلط الأوراق".

وأوضح الخفاجي أن "هناك خططاً لمنع محاولات العصابات الإرهابية باستهداف مناطق حيوية من خلال عمليات القوات المسلحة، فيما تكمن النقطة الثانية في تكثيف الجهد الاستخباري والأمني علاوة على التعاون مع دول الجوار لمعرفة شبكة الإرهاب ومن يمولها ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه العصابات"، مشدداً على "أهمية دور المواطن في استقرار البلد".



وكانت خلية الإعلام الأمني،في وقت سابق من اليوم الأحد، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا في العاصمة بغداد، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء.