ملثم يطعن رجلي دين في موسكو

أفاد مصدر في شرطة العاصمة الروسية، الأحد، بأن المدعو يفيم يفيموف، وهو من سكان مقاطعة ليبيتسك، طعن رجلي دين في كنيسة القديس نيقولاي في موسكو.
ونقلت "روسيا اليوم" عن المصدر قوله، إن "يفيموف دخل راكضا إلى الكنيسة صباح اليوم وهو يغطي عينيه بنظارة شمسية وفي أذنيه سماعات، مغطيا رأسه ومرتديا قفازات طبية".
وأضاف أنه "عندما اقترب منه أحد رجال الدين مستفسرا عن سبب اندفاعه هذا، قام يفيموف بطعنه ومن ثم طعن رجل دين آخر".
وأشار المصدر، إلى أنه "تم نقل الجريحين إلى المستشفى وتوقيف المعتدي، وهو حاليا في أحد أقسام شرطة موسكو".
وأكد أن "الجاني قدم إلى موسكو بدافع العثور على عمل، وأنه ارتكب فعلته هذه بدافع الشغب".
وأضاف أنه "عندما اقترب منه أحد رجال الدين مستفسرا عن سبب اندفاعه هذا، قام يفيموف بطعنه ومن ثم طعن رجل دين آخر".
وأشار المصدر، إلى أنه "تم نقل الجريحين إلى المستشفى وتوقيف المعتدي، وهو حاليا في أحد أقسام شرطة موسكو".
وأكد أن "الجاني قدم إلى موسكو بدافع العثور على عمل، وأنه ارتكب فعلته هذه بدافع الشغب".
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