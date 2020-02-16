تنشر الخليج 365، صورا لعدد من الشوراع في العاصمة بغداد التي بدت مختنقة مروريا، فيستمر الزحام في شوارع سريع الدورة والقريبة من جسر الجادرية وايضا في منطقتي جميلة وشارع فلسطين أوقات طويلة، وقد تصل الى ساعات في بعضها، فيما لم يعرف سبب تلك الاختناقات. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شوارع بغداد تختنق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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