العثور على قذيفة داخل طرد بريدي في محطة قطار بموسكو

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع قوله، إنه "تم العثور في مكتب البريد التابع للمحطة على قذيفة منزوعة الفتيل تعود للحرب الوطنية العظمى".

وأضاف أن "الشرطة متواجدة بالموقع لإجراء التحقيق، فيما تم إجلاء الموظفين عن مبنى البريد المذكور".

