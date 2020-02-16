عُثر، اليوم الأحد، على طرد بريدي يحتوي على قنبلة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، داخل محطة قطار بالعاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع قوله، إنه "تم العثور في مكتب البريد التابع للمحطة على قذيفة منزوعة الفتيل تعود للحرب الوطنية العظمى".
وأضاف أن "الشرطة متواجدة بالموقع لإجراء التحقيق، فيما تم إجلاء الموظفين عن مبنى البريد المذكور".
وأضاف أن "الشرطة متواجدة بالموقع لإجراء التحقيق، فيما تم إجلاء الموظفين عن مبنى البريد المذكور".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قذيفة داخل طرد بريدي في محطة قطار بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.