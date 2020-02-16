نصر الله: الوفاء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد

اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأحد، صفقة القرن بأنها خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار إلى أن الوفاء لدماء الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي.
وقال نصر الله في كلمة تابعتها الخليج 365، إن "ما سُمي صفقة القرن ليس صفقة بل خطة اسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب".
وأضاف أن "المواقف التي أعقبت إعلان ترامب عن خطته كانت رافضة لها بشدة".
واكد نصر الله، أن "هناك دول خليجية تقول عن خطة ترامب إنها قابلة للدرس وهكذا تبدأ الهزيمة والاستسلام".
وأضاف أن "المواقف التي أعقبت إعلان ترامب عن خطته كانت رافضة لها بشدة".
واكد نصر الله، أن "هناك دول خليجية تقول عن خطة ترامب إنها قابلة للدرس وهكذا تبدأ الهزيمة والاستسلام".
من جانبه، شدد على أن "الوفاء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي".
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