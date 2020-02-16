2020-02-16 | 14:17
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وقال اليتش في لمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "المباراة السابقة امام الاستقلال كانت صعبة، كون الفريق الإيراني عمل نتائج مذهلة خلال المرحلة التأهيلية وصولا لدور المجموعات، لذا اعتمدنا على تكتيك معين للحصول على نتيجة إيجابية نظرا للظروف التي يمر بها فريق الشرطة بسبب توقف الدوري".
وأضاف أن "لاعبي الشرطة، يحتاجون للوقت من أجل التأقلم والتكيف مع المستويات العالية كوننا نلعب في بطولة اسيا للأبطال حيث الوضع الفني والبدني مختلف تماما عن الدوري المحلي".
وأوضح "نطمح خلال المباريات المقبلة الى التصاعد في الأداء، فريق الوحدة يختلف تماما عن الاستقلال في نظام اللعب والتحرك داخل المستطيل الأخضر، إذ يمتلكون خمسة محترفين من الطراز الرفيع لذا علينا احترام إمكانياتهم وقدراتهم الفنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".
واكمل "مع توقف الدوري المحلي نفتقد كثيراً للمباريات الرسمية التي من شأنها أن توصلنا لأفضل المستويات الفنية".
يذكر أن الشرطة تعادل في مباراته الأولى امام استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الشرطة: الوحدة يختلف عن الاستقلال.. لديه 5 محترفين من الطراز الرفيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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