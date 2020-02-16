الاعرجي: الحكومة قوية ببرنامجها لا برجالاتها

اعتبر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، أن الحكومة تكون قوية ببرنامجها لا برجالاتها فقط. وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، "ينتظر الكثير منا - للأسف الشديد - أسماء وزراء الحكومة القادمة". وأوضح أن "الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط، وإنما ببرنامجها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويُطبّق القانون ويُرجع للدولة هيبتها!".



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