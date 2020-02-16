العراق ومصر يتفقان على الإسراع بتوقيع مُذكّرات تفاهم 'تهمّ البلدين'

اتفقا وزيرا خارجية العراق ومصر، على أهمّية الإسراع بتوقيع عدد من مُذكّرات التفاهم التي تهمّ البلدين.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى مع وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري على هامش أعمال مُؤتمَر ميونخ للأمن الدوليّ/الدورة (56)".
وأوضحت أن الجانبين بحثا أهمّية تفعيل التعاون الأمنيّ والاستخباريّ، وتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وبحسب البيان فقد جرى التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر تكثيف الزيارات، وتنسيق المواقف، والدعم المُتبادَل لتبوُّؤ المناصب الإقليميّة، والدوليّة. كما اتفق الجانبان على أهمّية الإسراع بتوقيع عدد من مُذكّرات التفاهم التي تهمّ البلدين.
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