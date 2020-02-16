اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن اعتقال ثلاثة ارهابيين في الانبار وكركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عمليات ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية مستمرة، حيث نفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في مناطق البغدادي غرب الانبار وليلان في كركوك". واضافت ان "العمليات اسفرت عن القاء ٣ ارهابيين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلية الاعلام الامني تعلن اعتقال ثلاثة ارهابيين في الانبار وكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.