امانة بغداد تعلن قطع شارع ابو نؤاس اسفل جسر الجمهورية

أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بصيانة شارع ابو نؤاس وسط العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد باشرت صباح اليوم بقطع ومعالجة شارع ابو نؤاس أسفل جسر الجمهورية". واضافت ان "الاعمال تضمنت قلع الأسفلت وبسمك 30 سم مع قلع واستبدال التربة الضعيفة بالكامل وبعمق 1 متر مع فرش الحصى المعالج بالأسمنت بالاضافة الى دك الركائز لتقوية التربة ومن ثم صب الكونكريت والاكساء بالأسفلت وبنوبات عمل تستمر على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".



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