سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

افاد مصدر امريكي ودبلوماسي، الاحد، بسقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد.
واضافت ان "أصوات صفارات الإنذار دوت في أنحاء مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصّنة".
وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية في العراق إلى 19 هجوم صاروخي منذ نهاية كانون الثاني الماضي.
ولم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأميركية الأحد.
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