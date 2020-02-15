نائب: ندعم التشكيلة الوزارية بشرط

اكد النائب مثنى السامرائي، السبت، ان تحقيق الاصلاح وتلبية مطالب الشعب تستحق دعم التشكيلة الوزارية التي تحقق ذلك. وقال السامرائي في تغريدة له على موقع تويتر ان "تحقيق الاصلاح وتلبية مطالب الشعب تستحق دعم التشكيلة الوزارية التي تحقق هذه الاهداف، وان تاخذ فرصتها باختيار الطريق المناسب لضمان التمثيل العادل بما يخدم جميع ابناء الشعب". واضاف "اما استغلال التمثيل لتحقيق منافع شخصية فهو مرفوض، لانه يضر بوحدة الوطن واستقراره".

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