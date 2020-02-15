شرطة ذي قار: تماس كهربائي يتسبب بحرق مقر الشركة الماليزية شرق الناصرية

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن اندلاع حريق داخل مقر الشركة الماليزية شرق مدينة الناصرية بسبب تماس كهربائي. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مقر الشركة الماليزية الواقعة على طريق قضاء الجبايش قرب تقاطع الاصلاح والتي تعمل على انشاء طريق سيد دخيل _ جبايش تعرضت الى حادث حريق التهمت النار خلال الحادث ( 12 ) كرفان كانت تستخدم للإدارة ودار استراحة".



وأضافت أنه "على الفور توجهت مفارز الدفاع المدني وضابط خفر مركز الشرطة المختص الى محل الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات بشرية"، مبينة أنه "من خلال الكشف الفني لخبراء الدفاع المدني تبين ان السبب تماس كهربائي".



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