تفاصيل اجتماع عدنان درجال مع أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الكرة

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2020-02-15 | 19:01
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عقد النجم الدولي السابق عدنان درجال، اجتماعا مع اعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم في احد فنادق العاصمة بغداد، اليوم السبت.
وضم الاجتماع أكثر من 30 عضواً من الهيئة العامة، وهم ممثلو الاتحادات الفرعية والاندية.
الحديث كان يتمحور حول تشكيل الهيئة المؤقتة وتعديل النظام الداخلي وتوسيع الهيئة العامة تمهيداً لإجراء الانتخابات الجديدة.
أعضاء الهيئة العامة كانت لديهم صورة خاطئة عن عدنان درجال تم تصحيحها بشكل واضح وصريح.
الحديث عن مشروع عدنان درجال القادم نحو قيادة الكرة العراقية ومعرفة العديد من فقراته والنهج الذي يسير عليه وصولاً لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير.
وقدم المجتمعون تأييدهم لخطوات عدنان درجال الاصلاحية واكدوا على إنهم من المساندين له وبشكل قوي خلال الانتخابات القادمة بعد حصولهم على القناعة التامة بالمشروع الكروي الكبير الذي سيعمل عليه.
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