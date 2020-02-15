الصيادي يرد على قرار القضاء: الجميع قالوا الحكومة معروضة للبيع ولست أنا

ردّ النائب كاظم الصيادي، السبت، على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي طلب برقع الحصانة عنه، فيما أشار إلى أن "الجميع قالوا الحكومة معروضة للبيع ولست أنا".
وقال الصيادي في حديث لـ السومرية، إن "مجلس القضاء الأعلى أتمنى عليه دراسة الموضوع والتبني وإلغاء القرار، كونه سلبي وغير حقيقي"، معرباً عن "تمنيه بمراقبة جميع وسائل الإعلام منذ تكليف علاوي ولغاية اليوم".
وأضاف أن "الجميع قالوا الحكومة معروضة للبيع، وقلنا اذا فعلاً صدق الكلام فيجب التحقق منه"، متساءلاً :"لماذا يتحسس كل الاحزاب الخائفة لما يجري خلف الكواليس ولماذا أنا تحديداً".
وأوضح الصيادي، أنه "لغاية اللحظة لا يوجد هناك مستقل في الدولة العراقية بل هناك مستغل".
وأضاف أن "الجميع قالوا الحكومة معروضة للبيع، وقلنا اذا فعلاً صدق الكلام فيجب التحقق منه"، متساءلاً :"لماذا يتحسس كل الاحزاب الخائفة لما يجري خلف الكواليس ولماذا أنا تحديداً".
وأوضح الصيادي، أنه "لغاية اللحظة لا يوجد هناك مستقل في الدولة العراقية بل هناك مستغل".
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