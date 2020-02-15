بالصور.. انزال جوي لجهاز مكافحة الارهاب في حمرين

تنشر الخليج 365، صوراً لانزال جوي نفذه جهاز مكافحة الارهاب في حمرين. وكان جهاز مكافحة الارهاب اعلن، اليوم السبت، عن قتل ١٠ "ارهابيين" بعملية انزال جوي في جبال حمرين شمال صلاح الدين.

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