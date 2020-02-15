جهاز مكافحة الارهاب يعلن قتل 10 'ارهابيين' بانزال جوي في حمرين

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، السبت، عن مقتل 10 ارهابيين بعملية انزال جوي في حمرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إنه "استمراراً لمطاردة فلول داعش، قامت قوة من مكافحة الارهاب استناداً لمعلومات استخبارية بعملية انزال جوي استهدفت تجمعا لداعش في حمرين".
وأضاف النعمان، أن "العملية أسفرت عن مقتل 10 ارهابيين وتدمير مستودعين للاسلحة والاستيلاء على ثلاثة أحزمة ناسفة".
وأضاف النعمان، أن "العملية أسفرت عن مقتل 10 ارهابيين وتدمير مستودعين للاسلحة والاستيلاء على ثلاثة أحزمة ناسفة".
وأوضح، أن "هذه العمليات التي يقوم بها جهاز مكافحة الارهب ستستمر لملاحقة فلول داعش والقضاء على أية محاولة لهؤلاء لاعادة تنظيمهم او القيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين وزعزعة الامن في المناطق التي كان يحتلها التنظيم".
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