مقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة في التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء التاجي ما اسفر عن مقتله في الحال".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.