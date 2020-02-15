أعلن البنك المركزي الصيني عن قرار يقضي بـ"تطهير" الأوراق النقدية المتداولة، بوضعها في "الحجر" للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأضاف: "علينا أن نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية"، مشيرا إلى تعليق التحويلات المالية بين المقاطعات الصينية، مؤكدا إمكانية إعادة الأوراق النقدية إلى التداول بعد انقضاء فترة "الحجر الصحي" التي تعتمد على شدّة الوباء في المنطقة المعنية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تزايد تردد الصينيين في استخدام العملة النقدية خوفا من التقاط العدوى، على الرغم من أن غالبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع ثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل الفيروس عبر الجهاز التنفسي بشكل رئيسي، وعبر لمس المساحات الملوثة به.
كانت هذه تفاصيل خبر آحر تطورات 'كورونا'.. الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.