نايف الشمري: لن نقبل بأي وزير مستورد ونريد وزراء عراقيين

أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، السبت، عدم القبول بأي وزير "مستورد" يحمل الجنسية الاجنبية، مؤكداً ضرورة اختيار وزراء عراقيين.
وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، "لن نقبل بأي وزير مستورد يحمل الجنسية الاجنبية، نريد ان يكون الوزير عراقيا من الشارع العراقي حامل هموم الشعب العراقي وتكون عائلته داخل العراق تعاني من انفطاع الكهرباء وتردي الخدمات والوضع الامني".
وأضاف "لا نريد وزراء مستوردين نريد وزراء عراقيين عاشوا كل الحياة بكل تفاصيلها للمواطن العراقي"، مشدداً بالقول "لن نصوت على اي وزير مستورد".
وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، الاقتراب من تحقيق "انجاز تاريخي" عبر كابينة وزارية مستقلة، مؤكداً أنه سيتم طرح اسماء الكابينة خلال الأسبوع الحالي.
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