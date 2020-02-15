محكمة تحقيق الكرخ تطلب رفع الحصانة عن نائب بشأن 'إهانة الحكومة'

طلبت محكمة تحقيق الكرخ، السبت، برفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي بشأن "إهانة الحكومة".
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ طلبت رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن جريمة إهانة الحكومة".
وأضاف البيرقدار، أن "الطلب جاء وفق احكام المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط".
وكان الصيادي قد نشر على موقعه في "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي، منشوراً كتب فيه :"وزارة النفط.. بعشرة مليار.. من يشتري؟".
وأضاف البيرقدار، أن "الطلب جاء وفق احكام المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط".
وكان الصيادي قد نشر على موقعه في "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي، منشوراً كتب فيه :"وزارة النفط.. بعشرة مليار.. من يشتري؟".
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