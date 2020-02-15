آخر وجبة من الجالية العراقية العائدة من الصين تغادر مستشفى الفرات

أعلن مدير عام دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، السبت، أن آخر آخر وجبة من أفراد الجالية العراقية العائدين من الصين غادرت مستشفى الفرات، مؤكداً سلامتهم من الأمراض الانتقالية وخصوصاً فيروس كورونا. يتبع...



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