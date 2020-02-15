- 1/2
- 2/2
2020-02-15 | 13:26
205 مشاهدة
وصل وفد المنتخب الوطني بكرة السلة، الى العاصمة اللبنانية بيروت، تحضيراً لمواجهة أصحاب الأرض في أولى مباريات التصفيات الاسيوية.
وكان المنتخب الوطني قد انهى مشاركته في بطولة الملك عبد الله الودية والتي انتهت منافساتها يوم امس الجمعة.
واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في البطولة التي ضمت منتخبات لبنان والأردن وسوريا والبحرين، بعدما حقق انتصارين على سوريا والبحرين ومني بخسارتين امام الأردن ولبنان.
ومن المؤمل ان يواجه المنتخب الوطني نظيره الهندي على قاعة الشعب في الجدولة الثانية من التصفيات على قاعة الشعب في بغداد في الـ24 من شباط الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر وطني السلة يصل لبنان تحضيراً لمواجهة أصحاب الأرض في التصفيات الاسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.