وطني السلة يصل لبنان تحضيراً لمواجهة أصحاب الأرض في التصفيات الاسيوية

وسيواصل اسود الرافدين التدريبات حتى موعد المباراة المرتقبة والمقرر اقامتها في الـ21 من شهر شباط الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد انهى مشاركته في بطولة الملك عبد الله الودية والتي انتهت منافساتها يوم امس الجمعة.



واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في البطولة التي ضمت منتخبات لبنان والأردن وسوريا والبحرين، بعدما حقق انتصارين على سوريا والبحرين ومني بخسارتين امام الأردن ولبنان.

ومن المؤمل ان يواجه المنتخب الوطني نظيره الهندي على قاعة الشعب في الجدولة الثانية من التصفيات على قاعة الشعب في بغداد في الـ24 من شباط الجاري.

