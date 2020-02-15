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اندلاع حريق في بناية تجارية بساحة الخلاني وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل بناية تجارية في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، داخل بناية تجارية في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "نحو عشرة فرق اطفاء توجهت حاليا الى موقع الحريق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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