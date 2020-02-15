اندلاع حريق في بناية تجارية بساحة الخلاني وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، داخل بناية تجارية في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "نحو عشرة فرق اطفاء توجهت حاليا الى موقع الحريق".