بشار رسن: لم أرَ شيئاً سلبياً في ملاعب إيران.. ما زلت أشعر بحلاوة الديربي

وقال رسن في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي وترجمته الخليج 365، "أنا سعيد لأنني تمكنت من تسجيل هدف مهم لبرسيبوليس في الديربي امام استقلال طهران، الهدف ما زال لم يفقد حلاوته".

وعن خسارة بيرسبوليس من الدحيل، اكد رسن أنه "من الصعب دائمًا اللعب في آسيا لسوء الحظ في الدقائق الخمس الأولى سجلنا على خطأ خاص بنا ولم نتمكن من تعويض ذلك، الدحيل فريق جيد للغاية ويمتلك 5 لاعبين أجانب".



وتابع "في الشوط الثاني سيطرنا على الكرة والميدان، ولكن الخصم كان يلعب، ردة فعلنا لم تكن كما يجب، انها كرة القدم وتربح يومًا وستخسر يومًا، يجب ألا نكون مستائين للغاية، لم ينته شيء بعد ولدينا مباريات أخرى، آمل أن نتمكن من مصالحة جماهيرنا بتعويض خسارة الأسبوع الأول وتحسين وضعنا على الترتيب".

وقال رسن عن وضعه منذ وصول المدرب يحيى غول محمدي والموظفين التقنيين الجدد: "كنت في عطلة نصف الموسم عندما بدأ تدريب الفريق وانضمت إلى الفريق متأخراً بعض الشيء، السيد يحيى مدرب جيد جدا قبله اللاعبون وأنصاره لأنه حقق نتائج جيدة في فريق كار سيتي، أيا كان ما يعطيه الطاقم الفني، أضعه وألعبه أينما أراد السيد يحيى، إن شاء الله، سنفوز بلقب الدوري هذا العام وفي آسيا سنبلغ الأدوار النهائية".



وأوضح بالقول، "ذهبنا إلى نهائي دوري أبطال أسيا ولم نذكر أننا تلقينا مساعدة من الحكم قبل موسمين، لكننا استبعدنا ببعض الأخطاء في الموسم الماضي، في رأيي ، فإن أخطاء الحكم هذه موجودة في كل مكان ولا يوجد وراءها أي قصد، مباراتنا ضد الدحيل، أخطائنا جعلتنا نخسر ويجب ألا نركز كثيرًا على قضايا التحكيم، قد تحدث هذه الأخطاء للفرق العربية أو اليابانية أيضًا، علينا أن نركز اهتمامنا على أنفسنا ونقول إنه عمل شاق في آسيا".

وعن قرار الاسيوي بنقل المباريات خارج الملاعب الإيرانية مؤقتاً، اكد رسن بالقول "لم أر شيئًا سلبيًا في السنوات التي أمضيتها في إيران، كان كل شيء رائعًا ومريحًا في طهران والمدن الأخرى؛ حتى أخبرني اللاعبون القطريون وبعض أصدقائي في الفرق الأخرى أنني كنت أتحدث عن السعادة في إيران ولم تكن هناك مشكلة، آمل أن تحسن الجماهير صورتنا امام الاتحاد الاسيوي، كما هو الحال دائمًا في ملعب برسيبوليس فريدوم دائماً".

