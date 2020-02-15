سوق العراق: تداول 7 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 16 مليارا دينار خلال أسبوع

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف السوق، أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 7.372 مليار سهم بارتفاع بلغ 82.7% قياساً بالأسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 16.078 مليار دينار بارتفاع بلغ 300.3% قياسا بالأسبوع الماضي تحققت من خلال 2317 صفقة".
واشار إلى أن "موشر الأسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 461.23 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8% عن إغلاقه في الأسبوع الماضي".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس, ومدرجة فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.
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