رياضة 2020-02-15 | 12:02 767 مشاهدة أعلن نادي القوة الجوية، قائمة لاعبيه المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والمقرر استئنافه يوم غدٍ الاحد. وسيواجه القوة الجوية فريق نفط ميسان، بعد غدٍ الاثنين لحساب الجولة الأولى من البطولة. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. 29 لاعباً يمثلون القوة الجوية في دوري الكرة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.