اخبار العالم / اخبار العراق

فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اوربا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين، عن وفاة صيني في فرنسا بسبب "كورونا" في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا.
وكانت وزيرة الصحة الفرنسية، قد أعلنت في 24 يناير الماضي عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من الفيروس على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

وأعلنت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد على أراضيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اوربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا