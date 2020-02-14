عمليات بغداد تعلن اصابة منتسبين خلال تعرضهم لرمي ببنادق الصيد وسط العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اصابة منتسبين خلال تعرضهم لرمي ببنادق الصيد وسط العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لليوم الثالث على التوالي تتعرض قواتنا المكلفة بحماية المتظاهرين في قاطع الخلاني - التحرير الى رمي مكثف ببنادق صيد ( الصچم )".
واضافت ان "ذلك ادى الى إصابة عدد من منتسبي فوج حفظ القانون السادس".
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