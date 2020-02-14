ارتفاع حصيلة الاختناقات والمصابين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأرتفاع حصيلة الاختناقات والمصابين وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة الاختناقات قرب ساحة الخلاني ارتفعت الى 23 حالة بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع". واضاف ان "حصية المصابين بالاسلحة البيضاء قرب التحرير ارتفعت ايضا الى ثلاثة مصابين". Advertisements وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن تسعة اشخاص تعرضوا للاختناق بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع واصيب اثنين اخرين باسلحة بيضاء قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

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