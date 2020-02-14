وزير الخارجية يشدد لفرنسا على عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم التقى، اليوم، مع وزيرة الجُيُوش الفرنسيّة فلورانس بارلي".

وشدد الحكيم بحسب البيان، على "ضرورة احترام سيادة العراق، والعمل على دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه، أو استخدامه ساحة للخلافات".



وأشاد بـ "ما قدّمته فرنسا من دعم للعراق ضمن التحالف الدوليّ في المجال العسكريّ، والإنسانيّ"، مُؤكّداً "أهمّية زيادة الدعم للحفاظ على المُكتسَبات التي أحرزت في الحرب على الإرهاب للقضاء عليه تماماً".