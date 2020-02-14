الحوثيون يعلنون قنص 11 جندياً يمنياً وآخر سعودي في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين"، الجمعة، مقتل وإصابة 11 جندياً من الجيش اليمني وآخر سعودي، بعمليات قنص في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي وفي أبواب الحديد ومجازة الشرقية بعسير".
وأضافت أن "العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جندياً".
وأشارت إلى قنص " جندي سعودي في مجازة الشرقية".
وأضافت أن "العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جندياً".
وأشارت إلى قنص " جندي سعودي في مجازة الشرقية".
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