أعلنت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين"، الجمعة، مقتل وإصابة 11 جندياً من الجيش اليمني وآخر سعودي، بعمليات قنص في قطاع عسير جنوب غربي السعودية وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي وفي أبواب الحديد ومجازة الشرقية بعسير". وأضافت أن "العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جندياً".



وأشارت إلى قنص " جندي سعودي في مجازة الشرقية". وأشارت إلى قنص " جندي سعودي في مجازة الشرقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون قنص 11 جندياً يمنياً وآخر سعودي في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.