اختناق تسعة اشخاص واصابة اثنين قرب ساحة التحرير

افاد مصدر امني، الجميعة، بأن تسعة اشخاص تعرضوا للاختناق واصيب اثنين اخرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تلقي القنابل المسيلة للدموع بالقرب من نفق ساحة التحرير من جهة الخلاني، بشكل متقطع"، مبينا ان "ذلك ادى الى اصابة تسعة اشخاص بحالات اختناق".
واضاف انه "تم تسجيل اصابتين من قبل مجاميع اعتدت على بعض الخيم بالاسلحة البيضاء في التحرير".
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