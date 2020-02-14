اخبار العالم / اخبار العراق

الشؤون الداخلية والأمن في بغداد تضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، الجمعة، عن ضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز الشؤون الداخلية في الرصافة تمكنت من ضبط ١٤٥٠دعوة غير منجزة ومبعثرة وعدم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق في إحدى مركز الشرطة في جانب الرصافة".

 

واضافت ان "ذلك جاءت بناء على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي حول متابعة توجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري بشأن الاهتمام بقضايا المواطنين ضمن مراكز الشرطة وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في بغداد العميد رسول علي فاخر".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الداخلية والأمن في بغداد تضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا