الشؤون الداخلية والأمن في بغداد تضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، الجمعة، عن ضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز الشؤون الداخلية في الرصافة تمكنت من ضبط ١٤٥٠دعوة غير منجزة ومبعثرة وعدم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق في إحدى مركز الشرطة في جانب الرصافة".

واضافت ان "ذلك جاءت بناء على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي حول متابعة توجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري بشأن الاهتمام بقضايا المواطنين ضمن مراكز الشرطة وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في بغداد العميد رسول علي فاخر".