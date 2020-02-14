مسؤولة روسية: 500 طفل من دول مختلفة لا يزالون في سجن بغداد

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، أن أكثر من 500 طفل أجنبي موجودون في العراق، فيما اشارت الى ان هناك عدة آلاف من الأطفال في مخيمات سوريا.
وقالت كوزنيتسوفا لـ سبوتنيك "بعد أن أعدنا أطفالنا من العراق، نحن نعلم، أن أكثر من 500 طفل من مواطني دول مختلفة، لا يزالون في سجن بغداد، نتحدث عن عدة آلاف من الأطفال، الذين قد يكونون اليوم في معسكرات في سوريا".
وأضافت كوزنيتسوفا "إننا نرى هؤلاء الأطفال، ونرى فرحهم عندما يجتمعون مع أقاربهم، نحن نراقب نجاحاتهم، أحدهم يشارك في مسابقة المواهب، وآخر يذهب إلى المخيم، وثالث يشارك في مسابقة القراء، وبالطبع، نحن نفرح لهم فهم يعيشون الآن ويرون العالم".
يذكر أنه في عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن.
ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية ترتيبات خاصة لذلك، أصبح بالإمكان من خلالها تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.
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