العراق يدعو المانيا الى دعم رفع الحظر عن الخطوط الجوّية العراقية

دعا وزير الخارجية محمد الحكيم، الجمعة، نظيره الالماني هايكو ماس الى دعم رفع الحظر عن الخطوط الجوّية العراقية، فيما اشاد بما تنفذه شركة سيمنز الالمانية من مشاريع بالعراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى بوزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته ال 56".

واضافت ان الجانبين تطرقا إلى مُستجدّات مراحل تنفيذ الاتفاقيّة المُوقّعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنـز الألمانيّة، والإشادة بما جرى تنفيذه حتى الآن من مشاريع".

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وثمَّن الحكيم "مواقف ألمانيا الداعمة للعراق في مُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ عبر مساهمتها بالمستشارين العسكريّين، وتقديم الدعم الإنسانيّ، والماليّ".

ودعا الحكيم المانيا الى "دعم رفع الحظر عن الخطوط الجوّية العراقـيّة، والمساهمة في تدريب الملاكات العراقـيّة، وبناء قدراتها، كما بحثا آليّات استئناف عمل اللجنة العراقيّة-الألمانيّة المُشترَكة".