العراق يهزم البحرين في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

رياضة 2020-02-14 | 18:17 المصدر: 991 مشاهدة نجح المنتخب الوطني بكرة السلة في تحقيق الفوز على نظيره البحريني في ختام مبارياته ببطولة الملك عبد الله في الاردن. المباراة التي اقيمت على صالة الامير حمزة، انتهت بفوز العراق بنصف سلة وبنتيجة 76-75، ليحقق اسود الرافدين الفوز الثاني في البطولة. يذكر ان المنتخب الوطني تغلب على سوريا وخسر امام الاردن ولبنان في البطولة، التي تعد مرحلة تحضيرية للتصفيات الاسيوية.



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