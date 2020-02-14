العراق يهزم البحرين في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

2020-02-14 | 18:17
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نجح المنتخب الوطني بكرة السلة في تحقيق الفوز على نظيره البحريني في ختام مبارياته ببطولة الملك عبد الله في الاردن.
المباراة التي اقيمت على صالة الامير حمزة، انتهت بفوز العراق بنصف سلة وبنتيجة 76-75، ليحقق اسود الرافدين الفوز الثاني في البطولة.
يذكر ان المنتخب الوطني تغلب على سوريا وخسر امام الاردن ولبنان في البطولة، التي تعد مرحلة تحضيرية للتصفيات الاسيوية.
يذكر ان المنتخب الوطني تغلب على سوريا وخسر امام الاردن ولبنان في البطولة، التي تعد مرحلة تحضيرية للتصفيات الاسيوية.
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