لم تكتفي القوات الامنية في ديالى وبمختلف صنوفها بمواجهة داعش والجماعات الارهابية فحسب فالمعركة هذه المرة لاتقل خطورة لان اطراف المواجهة يحاولون التخفي دوما وهم تجار المخدرات والمروجون والمتعاطون الذين تم اعتقال منهم وخلال الفترة الاخيرة قرابة ثلاثين شخصا مع ضبط كميات من مختلف المواد المخدرة. السومرية التقت باثنين من المعتقلين الذين استكملت اجراءاتهم القضائية وهم من المتعاطين الذين ادمنو مادة الكرستال بعد تناولها للمرة الثانية.

اما اهم المناطق لترويج المخدرات وحسب قولهم خانقين وقرتبه وكلر

القيادات الامنية ورغم انها كثفت اجراءاتها في المناطق الحدودية لتلك محافظة لكن ذلك لايكفي حسب مراقبين فصغار السن تكتض بهم المقاهي التي توصف بالموبؤة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..السومرية تنفرد بلقاء معتقلين اثنين من متعاطي المخدرات وتجارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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