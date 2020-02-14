بالصور.. القبض على إرهابي وتدمير نفق لـ'داعش' في بادوش

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الجمعة، بإلقاء القبض على إرهابي وتدمير نفق لعناصر تنظيم "داعش" في بادوش.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب داهمت، اليوم، اوكاراً لتنظيم داعش في سلسلة جبال بادوش".
وأضاف ان "المداهمة أسفرت عن القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب وتدمير نفق يتخذه التنظيم كمخبأً".
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