سيناريوهات عديدة امام علاوي وهناك صعوبة كبيرة بحصوله على الاغلبية البرلمانية

افاد مصدر سياسي، بأن هناك سيناريوهات عديدة امام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى صعوبة كبيرة بحصوله على الاغلبية البرلمانية.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أبلغ، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، عدة قوى سياسية بأنه قد لا يبقى في حكومة تصريف الأعمال يوماً إضافياً إذا ما رُفضت حكومة علاوي ولم تحصل على الثقة"، مبينا ان "هذه ورقة ضغط جديدة يكسبها رئيس الوزراء المكلف بتعامله مع القوى والكتل السياسية المختلفة".

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واضاف ان "علاوي أمامه سيناريوهات عديدة، خصوصاً أن هناك صعوبة كبيرة في حصوله على الأغلبية البرلمانية من أجل منحه الثقة"، متوقعا ان "يقدّم اعتذاره عن التكليف، أو يتحدى القوى السياسية ويذهب إلى البرلمان ويسقط في التصويت، ثم يكشف الجهات التي ضغطت عليه وهددته طيلة الفترة الماضية، لتكون في مواجهة الشعب العراقي".

وامام رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي 18 يوماً قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة له لتشكيل حكومته الجديدة، التي يراد لها أن تكون مؤقتة، ومن أولى مهامها إجراء انتخابات مبكرة، استجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين.