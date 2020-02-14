اعتقال عصابة احرقوا جثة شخص بعد سرقته وقتله في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرلية نيوز، إن "معلومات وردت الى مكتب باب الشيخ في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية عن وجود جثة متفحمة داخل شقة سكنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد على الفور".وأضافت المديرية، أنه تم "تشكيل فريق عمل مختص بكشف جرائم القتل الغامضة وباشر بمهامه وبعد جمع المعلومات والتحري والبحث عن خيوط الجريمة تبين ان الحادث مفتعل حيث تمكن فريق العمل من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين وسط العاصمة بغداد".

وتابع، أنه "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بقتل المجنى عليه قبل ان يسرقوا منه مبلغ من المال قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي وجهاز موبايل والاعتداء عليه، ثم حرق جثته لاخفاء معالم جريمتهم النكراء لكن نباهة فريق العمل مكنتهم من كشف الجريمة والقبض على الجناة تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع) لينالوا جزائم العادل".