مقتل مدني بهجوم مسلح وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مدني في هجوم مسلح لمجهولين وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة اليرموك". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادثة اسفرت عن مقتله في الحال".

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