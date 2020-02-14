أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة بالناصرية بحوزتهم 1400 قرص مخدر. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءا على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة والمراقبة من قبل مفارز شعبة مخدرات الناصرية وتوفر معلومات مؤكدة عن قيام شخصين ببيع وتعاطي الحبوب المخدرة في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات من القبض على متاجرين اثنين بالمواد المخدرة المتهم (م ع ج) تولد 1996 والمتهم (ع م ع) تولد 1986".



وأوضح، أنه "تم ضبط بحوزتهما 1400 قرص مخدر نوع كبتا جون والمعروف محليا (بالكبتي)"، مؤكدة "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة".

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