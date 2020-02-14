إيرباص تطيح بـ'بوينغ' بتسليم رقم قياسي من الطائرات

أعلنت شركة "إيرباص" الأوربية اليوم عن تحطيمها رقما قياسيا في عدد الطائرات التي سلّمتها لعملائها خلال عام 2019.
وتطمح الشركة إلى تحطيم رقم قياسي آخر هذا العام، حيث تسعى لتسليم 880 طائرة لعملائها وذلك في منافسة شرسة تقودها "إيرباص" مع نظيرتها الأمريكية "بوينغ"، التي لا تزال تواجه أزمة طائراتها "ماكس-737".
وأوضحت البيانات المنشورة اليوم أن "بوينغ" تعرضت لخسارة بلغت 1.36 مليار يورو خلال العام الماضي، حيث اضطرت لدفع 3.6 مليار يورو غرامات على خلفية حالات فساد ضمن نشاطها، في حين وصلت أرباحها عام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات يورو.
ويأتي ذلك بعدما صرحت به شركة "بوينغ" في وقت سابق، بعدم تسلمها أي طلبات جديدة خلال شهر يناير.
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