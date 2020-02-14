​ 'آه وآهين'.. جديد كاظم الساهر بمناسبة عيد الحب

بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، قرر الفنان كاظم الساهر طرح أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.

"آه وأهين" اسم الأغنية الذي انتهي من تسجيلها كاظم الساهر، وقد غناها الأخير خلال فعاليات شتاء طنطوة بإحدى حفلاته الغنائية حيث فاجأ بها جمهوره الذي أعجب بها إلى حد كبير، ويبدو أنه قرر أن يطرحها بالتزامن مع عيد الحب.



على جانب آخر يعود النجم كاظم الساهر من أجل إحياء حفلاته في مصر مرة أخرى عد غياب لأكثر من 12 عامًا، حيث كان آخر حفلاته ممثلاُ في حفله الأخير ضمن حفلات ليالي التليفزيون عام 2009، وذلك بعدما كشف منظم الحفلات وليد منصور عن حفل جديد للقيصر كاظم الساهر قريبا في مصر، حيث نشر صورة له منذ فترة وعلق عليها قائلا: "يا مسهل لأول مرة من 12 سنة"، دون ذكر تفاصيل عن مكان أو موعد الحفل".



وكان الساهر قد طرح نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذي جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتي التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.