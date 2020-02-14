تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار = 121.000
سعر شراء للـدولار = 120.000
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 108.40دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.51دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 00 .605 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1576.25 $
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 56.34 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 51.47 دولار
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