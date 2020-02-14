سامسونغ تزيح الستار عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة 'صور'

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تزامنا مع عرضها لهواتفها الجديدة كشفت شركة سامسونغ عن الجيل الجديد من سماعة Galaxy Buds، بمواصفات متطورة تجعلها من بين أفضل السماعات اللاسلكية في الأسواق.
ومقارنة بالجيل السابق حصلت Galaxy Buds Plus الجديدة على العديد من التحسينات والميزات، وزودت كل قطعة من سماعتيها على 3 مايكروفونات لتحسين جودة التقاط الأصوات وتنقيتها من الضجيج الخارجي.
كما زودت هذه القطعة الإلكترونية بميزة Spotify التي تمكنها من الاتصال لاسلكيا وبسرعة كبيرة مع باقي الأجهزة الذكية عبر تقنية البلوتوث
والأبرز من كل ذلك أن Galaxy Buds Plus حصلت على بطاريات جديدة تكفيها لتعمل 11 ساعة متواصلة دون الحاجة لإعادة الشحن، وزودت بعلبة خارجية فيها بطارية إضافية تشحنها لمرتين أو 3
وزودتها سامسونغ أيضا بقطع مطاطية لينة مختلفة المقاسات لتتناسب مع آذان جميع المستخدمين، وميزات للتحكم بالموسيقى والرد على المكالمات عبر لمس الهيكل.
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